Başkentte evden hırsızlık olaylarında yüzde 93 azalma - Son Dakika
Üye Girişi

Başkentte evden hırsızlık olaylarında yüzde 93 azalma

11.03.2022 11:15
Başkentte evden hırsızlık olaylarında yüzde 93 azalma

ANKARA Emniyet Müdürlüğü, kentte evden hırsızlık olaylarının son 5 yılda yüzde 93 azaldığı açıkladı.

ANKARA Emniyet Müdürlüğü, kentte evden hırsızlık olaylarının son 5 yılda yüzde 93 azaldığı açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Son 5 yılda almış olduğumuz önlemler ile birimlerimiz tarafından yürütülen başarılı çalışmalar ve operasyonlar neticesinde, evden hırsızlık olayları vatandaşlarımızın kabusu olmaktan çıkarılarak minimal seviyeye indirilmiştir. Doğru çağrıda bulunan Ankaralılara teşekkür ederiz" denildi.Paylaşılan görselde; 2017'de 10 bin 821, 2018'de 3 bin 824, 2019'da 1671, 2020'de 896 ve 2021 yılında ise 751 evden hırsızlık olayının meydana geldiği belirtildi. Son 5 yılda evden hırsızlık olaylarının yüzde 93 azaldığı kaydedildi.


YORUMLAR
500
Başkentte son 5 yılda evden hırsızlık yüzde 93 azaldı Başkentte son 5 yılda evden hırsızlık yüzde 93 azaldı Ankara Emniyeti'nden sahte kuyumculara 'ayar' operasyonu Ankara Emniyeti'nden sahte kuyumculara 'ayar' operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Twitter, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Başkentte evden hırsızlık olaylarında yüzde 93 azalma - Son Dakika


Son Dakika
11:31 Putin'den yeni hamle! Rusya'dan çekilen şirketlerin mallarına el koymaya hazırlanıyor
11:27 Galatasaray olumsuz hava koşulları nedeniyle İspanya'da mahsur kaldı!
11:23 Almanya'da Belarus ve Rusların hastanedeki işlemlerinin ertelenmesi istendi, hasta olarak kabul edilmiyorlar
11:19 Yeni günde de yükselişine devam eden dolar 14,95 seviyelerinde işlem görüyor
11:17 Cem Yılmaz'dan, kameramana tokat atan Muharrem Sarıkaya göndermesi: Öyle bir şey vardı çok tutmuştu
11:02 11 Mart 2022 Cuma gününde altının gram fiyatı 958 lira seviyesinden işlem görüyor
10:56 Rusya-Ukrayna savaşının sonuna dair korkutan 5 senaryo: Putin mi düşer, Zelenski mi? NATO-Rusya savaşı başlar mı? Barış ihtimali ne?
10:50 İspanyol basını Galatasaraylı iki futbolcuyu öve öve bitiremedi!
10:32 Aman dikkat! Şimdiye kadar yağan hiçbir şey: İstanbul'a esas kar, yarın akşam geliyor!
10:08 Ukraynalılar kent savaşına hazırlanıyor! Kiev'in etrafı hendeklerle sarılıyor, hidrolik savaş da başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 11:56:02. #1.13#
SON DAKİKA: Başkentte evden hırsızlık olaylarında yüzde 93 azalma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement