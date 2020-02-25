Ankara'da evden kaçan genç kız İzmir'de bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da evden kaçan genç kız İzmir'de bulundu - Son Dakika

Ankara'da evden kaçan genç kız İzmir'de bulundu

6 saat önce

ANKARA'nın Pursaklar ilçesinde, 18 Şubat'ta okula gitmek için evden çıkan, bir daha da haber alınamayan S.D. (16), İzmir'de polisin kimlik sorgusunda bulundu.

Ankara'da evden kaçan genç kız İzmir'de bulundu, System.String[]

ANKARA'nın Pursaklar ilçesinde, 18 Şubat'ta okula gitmek için evden çıkan, bir daha da haber alınamayan S.D. (16), İzmir'de polisin kimlik sorgusunda bulundu.

Pursaklar'da oturan, anne ve babasıyla tartışma yaşadığı öne sürülen S.D.'nin telefonu, çok zaman geçirdiği gerekçesiyle ailesi tarafından alındı. Bir hafta önce okula gitmek için evden çıkan S.D., geri dönmedi. Ailenin kayıp başvurusu üzerine güvenlik güçleri arama çalışması başlattı. Aramalar sürerken S.D., dün akşam saatlerinde İzmir'in Konak ilçesi Anafartalar Caddesi'nde uygulama yapan polis ekiplerinin kimlik sorgusunda bulundu. S.D.'nin yanındaki B.S. (17) adlı erkek ise, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçuyla gözaltına alındı. Bilgi verilen ailesi, İzmir'e gelerek kızları S.D.'yi teslim aldı. S.D. ve B.S.'nin, Ankara'dan birlikte geldikleri belirtildi.


Pursaklar, Ankara, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:00 Kaynak: DHA
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