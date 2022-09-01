Darbedilerek öldürülen gencin arkadaşından dehşete düşüren iddialar: "Aletlerle işkence ettikten sonra hastane önüne atmışlar" - Son Dakika
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Darbedilerek öldürülen gencin arkadaşından dehşete düşüren iddialar: "Aletlerle işkence ettikten sonra hastane önüne atmışlar"

01.09.2022 15:40
Darbedilerek öldürülen gencin arkadaşından dehşete düşüren iddialar: "Aletlerle işkence ettikten sonra hastane önüne atmışlar"

Ankara'da evinden kaçırılıp ıssız araziye götürüldükten sonra öldürülen Hüseyin Çevik'in araç içerisinde darp edildiği anlara ait görüntüleri ortaya çıktı.

Ankara'da evinden kaçırılıp ıssız araziye götürüldükten sonra öldürülen Hüseyin Çevik'in araç içerisinde darp edildiği anlara ait görüntüleri ortaya çıktı. Çevik'in yakın arkadaşı olan Sefa Yıldız ise, arkadaşının kaçırılma anında yaşanan korku dolu anları anlattı.

Olay Sincan'ın Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre 21 yaşındaki Hüseyin Çevik'in kız arkadaşının yakınları genç adamın evini basarak zorla alıkoydu. Bir minibüse zorla bindirdikleri Çevik'i ıssız alana götüren şahıslar Çevik'i darp etmeye başladı. Saldırgan şahıslar, ağır yaralanan genç adamı Fatih Devlet Hastanesi önüne bıraktıktan sonra kayıplara karıştı. Hüseyin Çevik ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Çevik'in cansız bedeni Beypazarı'nda toprağa verildi. Cinayetinin sebebinin henüz netlik kazanmadığı olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı, diğer saldırgan şahısları yakalamaya yönelik çalışmaların da devam ettiği öğrenildi. Öte yandan Çevik'in bir araç içerisinde darp edildiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Çevik'in yakın arkadaşı olan Sefa Yıldız ise, arkadaşının kaçırılma anında yaşanan korku dolu anları anlattı.

"Arkadaşım 5 gündür korkudan evden dışarı çıkamıyordu"

Hüseyin Çevik'in bir arkadaşına 'kız kaçırma' olayında yardım ettiği için öldürüldüğünü öne süren Yıldız, "Dört kişi akşam saat 8: 30 gibi Hüseyin'i evden alıyorlar. Eve baskın yapıyorlar. Sonra da sopalı bıçaklı işkence yapıyorlar. Aletlerle işkence ettikten sonra hastane önüne atmışlar. Arkadaşım 5 gündür korkudan evden dışarı çıkamıyordu. Başına gelecekleri biliyordu. Evden aldıkları sırada kimse de engel olamamış. Konuşturmak için almışlar. Konuşmayınca da öldürmüşler. Hüseyin'in suçu yok. Sorgulamak için peşine düşmüşler. Arkadaşı, Hüseyin'e 'Bana yardım et' demiş. O da yardım ediyor kızın kaçırılmasına. Hüseyin'i kızı kaçıran kişi sandıkları için öldürmüşler. Bunu yapanların da daha önce benzer çok olaylarını duyduk" dedi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Hüseyin Çevik, Tragger, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Darbedilerek öldürülen gencin arkadaşından dehşete düşüren iddialar: 'Aletlerle işkence ettikten sonra hastane önüne atmışlar' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Darbedilerek öldürülen gencin arkadaşından dehşete düşüren iddialar: "Aletlerle işkence ettikten sonra hastane önüne atmışlar" - Son Dakika
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