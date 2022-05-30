Evinin balkonunu kenevir serasına çevirdi - Son Dakika
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Evinin balkonunu kenevir serasına çevirdi

30.05.2022 22:27

Evinin balkonunu kenevir serasına çevirdiANKARA Ankara'nın Polatlı ilçesinde esrar yetiştirilen eve gerçekleştirilen operasyonda 2899 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Evinin balkonunu kenevir serasına çevirdi

ANKARA Ankara'nın Polatlı ilçesinde esrar yetiştirilen eve gerçekleştirilen operasyonda 2899 gram esrar maddesi ele geçirildi. Baskında bir kişi gözaltına alındı.

Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan ortak çalışmalarda; Ö.Y. isimli şahsın evinin balkonunda esrar elde etmek için kenevir bitkisi yetiştirdiği ve elde ettiği esrar maddesini sattığı şeklinde istihbari bilgiler elde edilmesi üzerine; İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığınca eşzamanlı olarak yapılan aramalarda; özel yapılmış sera ve balkonda bulunan saksılar içerisinde esrar elde etmek amacıyla yetiştirilmekte olan 20 kök kenevir bitkisi ile çeşitli kaplara konulmuş halde toplamda 2899 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Ö.Y. yarın adli makamlara sevk edilecek.

Evinin balkonunu kenevir serasına çevirdi
Evinin balkonunu kenevir serasına çevirdi
Evinin balkonunu kenevir serasına çevirdi
Evinin balkonunu kenevir serasına çevirdi
Evinin balkonunu kenevir serasına çevirdi
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Kaynak: İHA

Hisarcık, Polatlı, Kenevir, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evinin balkonunu kenevir serasına çevirdi - Son Dakika


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