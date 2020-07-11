Ankara'da evlerden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

ANKARA'da, 8 evden yaklaşık 70 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çaldığı iddiasıyla 2'si kardeş 3 kişi, polisin düzenlediği 'familya' operasyonuyla gözaltına alındı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında cezaevinden izinli çıkan 3 şüpheli tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde evden hırsızlık olaylarının artması üzerine özel ekip oluşturdu. Özel ekip, haziran ayı içerisinde Keçiören ilçesinde meydana gelen 8 evden hırsızlık olayını aydınlatmak için ilçede toplam 271 kamera görüntüsünü incelemeye aldı. Yapılan çalışmada şüphelilerin, B.İ.B., K.K ve kardeşi U.K. olduğu belirlendi. Ekipler, şafak vakti eş zamanlı olarak düzenledikleri operasyonda, B.İ.B. ve K.K.'yı saklandıkları evde, balkondan atlayan U.K.'yı ise yaşanan kovalamaca sonucu yakalayarak gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramada çalıntı eşyalara el konuldu.
Görüntü dökümü:Güvenlik kamerası görüntüleriŞüphelilerin gözaltına alınmasıŞüphelilerin emniyetten çıkarılması
Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA,