Ankara'da evli kadın 74 ayrı kişiyle ilişki yaşadı, çocuklara taciz iddiası kan dondurdu - Son Dakika
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Ankara'da evli kadın 74 ayrı kişiyle ilişki yaşadı, çocuklara taciz iddiası kan dondurdu

06.04.2022 20:40

Ankara'da kuaför olarak çalışan Mustafa Azim isimli vatandaş, başına gelen üzücü olayları anlattı. Azim, karısının kendisiyle evliyken 74 kişiyle ilişki yaşadığını tespit ettiğini ve bu kişilerden bazılarının çocuklarına istismar uyguladığını söyledi.

Ankara'da kuaför olarak çalışan Mustafa Azim isimli vatandaş, başına gelen üzücü olayları anlattı. Davranışlarında gariplik fark etmesinin ardından eşini takibe aldığını belirten Azim, eşinin sosyal medyada başka erkeklerle mesajlaştığını gördü.

Ankara bu olayı konuşuyor! Evli kadın 74 ayrı kişiyle ilişki yaşadı, çocuklara taciz iddiası kan dondurdu

ARALARINDA KAVGA ÇIKTI

BEYAZ TV'nin özel haberine göre Azim'in durumu fark etmesinin ardından ikili arasında şiddetli geçimsizlik başladı. Eşini döven azim, şikayet üzerine 3 gün cezaevine kaldı. Çıktıktan sonra ise eşinin başka erkeklerle ilişki yaşadığına dair belgeleri savcılığa götürdü.

Ankara bu olayı konuşuyor! Evli kadın 74 ayrı kişiyle ilişki yaşadı, çocuklara taciz iddiası kan dondurdu

"74 KİŞİYLE İLİŞKİ YAŞAMIŞ"

Başına gelenler hakkında konuşan Azim, "Bu kadın çocuklarımın yanında 4 -5 yıldır 74 ayrı kişiyle her türlü ilişkiyi yaşamış. Bunların hepsini tespit edip, mahkeme dosyasına ekledim" dedi.

"EVE ALDIĞI ERKEKLER ÇOCUKLARI TACİZ ETTİ"

Azim'in konuyla ilgili sözlerinin devamı da olayın boyutunu gözler önüne serdi. Mustafa Azim, karısının sadece eve erkek almakla kalmadığını, bu erkeklerin çocukları taciz etmelerine de göz yumduğunu ifade etti.

Ankara bu olayı konuşuyor! Evli kadın 74 ayrı kişiyle ilişki yaşadı, çocuklara taciz iddiası kan dondurdu

"HER GECE BAĞIRARAK UYANIYORLARDI"

Mahkeme kararıyla çocuklarının geçici velayetini aldığını ve çocuklarındaki değişimi kendi gözleriyle gördüğünü belirten Azim, "Çocukları aldıktan sonra 4-5 gün boyunca sabaha kadar bağırdılar, çocuklarımda gariplik vardı. O gece yarım yamalak çocuğu konuşturdum, bana özel yerlerinin ellendiğini söylediler" ifadelerini kullandı. Azim, kızının ise sürekli saçlarını yolduğunu belirtti.

Ankara bu olayı konuşuyor! Evli kadın 74 ayrı kişiyle ilişki yaşadı, çocuklara taciz iddiası kan dondurdu

ŞİKAYET ÜZERİNE GÖZALTINA ALINDILAR

Mustafa Azim'in suç duyurusunun ardından çocukların anneleri dahil 3 şüpheli gözaltına alındı. Ancak şahıslar ifadelerinin ardından serbest kaldı. Adalet Bakanlığı'na seslenen Mustafa Azim ise, "Her şey ortada, çocukların pedagog eşliğindeki ifadeleri de açık. Neden tutuklanmıyorlar?" diye konuştu.

"BABAMA SÖYLEYECEĞİM DEDİĞİMDE BENİ BANYOYA KİLİTLİYOLARDI"

Kızıyla arasında geçen diyalog hakkında da bilgi veren Azim, şöyle devam etti: "Çocuk, 'Sizi babama söyleyeceğim' dediğinde dövüp banyoya veya tuvalete kilitliyorlarmış. Kız bu yüzden saçlarını yolduğunu söylüyor. Peki kızım, annen yok neden şimdi saçını yoluyorsun diye sorduğumda ise 'Kapı çaldığında onun geldiğini düşünüyorum' cevabı veriyor."

SON SÖZÜ YARGI SÖYLEYECEK

Olayla ilgili yargılama sürecinin devam ettiği ve iddialarla ilgili son sözü yargı tarafından söyleyeceği öğrenildi.

Kaynak: Beyaz TV




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Beyaz Tv, Kuaför, Ankara, Taciz, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da evli kadın 74 ayrı kişiyle ilişki yaşadı, çocuklara taciz iddiası kan dondurdu - Son Dakika


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