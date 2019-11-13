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Ankara'da eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı yakalandı
6 saat önce
JANDARMA Genel Komutanlığı, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir markete el yapımı patlayıcıyla (EYP) düzenlenen saldırıyı araştıran özel ekibin, DEAŞ üyesi 9 şüpheliyi silah ve EYP'lerle birlikte yakaladığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 07:48 Kaynak: DHA
JANDARMA Genel Komutanlığı, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir markete el yapımı patlayıcıyla (EYP) düzenlenen saldırıyı araştıran özel ekibin, DEAŞ üyesi 9 şüpheliyi silah ve EYP'lerle birlikte yakaladığını açıkladı.
Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twiiter hesabında yer alan açıklamada, "Ankara Yenimahalle'de bir iş yerine düzenlenen EYP saldırısını araştırmak için jandarma tarafından oluşturulan özel ekibin çalışmaları sonucu, DEAŞ terör örgütü üyesi 9 şüpheli, planladıkları başka eylemleri gerçekleştiremeden, silah ve EYP'lerle yakalanmıştır" denildi.
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