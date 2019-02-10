Son Dakika Haberleri: Ankara'da 'Eyt Buluşması'

Ankara'da 'Eyt Buluşması'

34 dakika önce

Ankara'da, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen 'EYT Buluşması'na binlerce kişi katıldı.

Ankara'da 'Eyt Buluşması', System.String[]
Ankara'da, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen 'EYT Buluşması'na binlerce kişi katıldı.

EYT Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen 'EYT Buluşması'na katılmak isteyen kişiler Türkiye'nin dört bir noktasından sabah saatlerinde Ankara'ya geldi. Bir araya gelen kalabalık, Anıtkabir'i ziyaret etti, ardından da programın düzenlendiği Yenimahalle'de bulunan Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne geçti. Çok sayıda EYT'li, salona sığmayınca dışarıda kaldı. Kalabalık hem salon içerisinde, hem de salon dışarısında sık sık slogan atarak, sorunlarının çözülmesini istedi. Düzenlenen programa CHP'li ve İYİ Partili milletvekilleri de destek verdi.

Dernek Başkanı Gönül Boran Özüpak, Türkiye'nin farklı noktalarından binlerce insanın Ankara'da bir araya geldiğini söyledi. Amaçlarının seslerini duyurmak olduğunu belirten Özüpak, "Bir olduk, birliğimizi gösterdik. Bizim isteğimiz, 4447 sayılı yasanın getirdiği mağduriyetlere artık son verilmelidir. Bunun için de sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Bizleri yok saymalarını istemiyoruz. Biz ülkemizin en fazla emek veren, en fazla hizmet eden insanlarıyız. Bizi göz ardı edemeyeceklerini düşünüyoruz. Buradan da bunu haykırmış olduk. Haklıyız, hakkımızın peşindeyiz, seçim öncesi biz bu yasanın geçmesini istiyoruz. Vaat değil, sadece icraat istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Toplanan kalabalıktan görüntü

-Salon içerisinde görüntü

-Dernek başkanı ile röp.

-detay

Haber-Kamera: Haluk KARAASLAN/ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:32 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Ankette Çarpıcı Sonuçlar! İşte İttifakların Oy Oranı CHP, Yerel Seçim Bildirgesini Açıkladı! İşte 12 Madde

Çipras'tan Erdoğan Açıklaması: Kıbrıs'ın Kaynaklarının Bütün Kıbrıslılara Ait Olduğunu Söyledim MasterChef'ten Survivor'a Giden Hakan Kanık'ın Güneşten Derisi Yandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 17:06:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da 'Eyt Buluşması'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]