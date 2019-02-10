Ankara'da 'Eyt Buluşması'

Ankara
'da, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT
) Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen 'EYT Buluşması'na binlerce kişi katıldı.
EYT Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen 'EYT Buluşması'na katılmak isteyen kişiler Türkiye
'nin dört bir noktasından sabah saatlerinde Ankara'ya geldi. Bir araya gelen kalabalık, Anıtkabir
'i ziyaret etti, ardından da programın düzenlendiği Yenimahalle
'de bulunan Nazım Hikmet
Kültür Merkezi'ne geçti. Çok sayıda EYT'li, salona sığmayınca dışarıda kaldı. Kalabalık hem salon içerisinde, hem de salon dışarısında sık sık slogan atarak, sorunlarının çözülmesini istedi. Düzenlenen programa CHP
'li ve İYİ Partili milletvekilleri de destek verdi.
Dernek Başkanı Gönül Boran Özüpak, Türkiye'nin farklı noktalarından binlerce insanın Ankara'da bir araya geldiğini söyledi. Amaçlarının seslerini duyurmak olduğunu belirten Özüpak, "Bir olduk, birliğimizi gösterdik. Bizim isteğimiz, 4447 sayılı yasanın getirdiği mağduriyetlere artık son verilmelidir. Bunun için de sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Bizleri yok saymalarını istemiyoruz. Biz ülkemizin en fazla emek veren, en fazla hizmet eden insanlarıyız. Bizi göz ardı edemeyeceklerini düşünüyoruz. Buradan da bunu haykırmış olduk. Haklıyız, hakkımızın peşindeyiz, seçim öncesi biz bu yasanın geçmesini istiyoruz. Vaat değil, sadece icraat istiyoruz" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Toplanan kalabalıktan görüntü
-Salon içerisinde görüntü
-Dernek başkanı ile röp.
-detay
Haber-Kamera: Haluk KARAASLAN/ANKARA,