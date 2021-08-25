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Ankara'da 'ezik şeftali' kavgasında 4 şüpheli adli kontrolle serbest - Son Dakika

Ankara'da 'ezik şeftali' kavgasında 4 şüpheli adli kontrolle serbest

25.08.2021 18:05
Ankara'da 'ezik şeftali' kavgasında 4 şüpheli adli kontrolle serbest, System.String[]

ANKARA'da pazar esnafıyla müşteri arasında 'ezik şeftali' tartışması sonucu çıkan kavgada gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 4 esnaf, adli kontrolle serbest bırakıldı.

ANKARA'da pazar esnafıyla müşteri arasında 'ezik şeftali' tartışması sonucu çıkan kavgada gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 4 esnaf, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, geçen pazartesi akşamı Keçiören ilçesi Etlik Mahallesi'ndeki semt pazarında yaşandı. İddiaya göre, 'Şeftaliler ezik' diye geri iade etmek isteyen müşteriyle esnaf arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra tartışmaya pazardaki belediye görevlileri de müdahale etti. Bunun üzerine pazarcılarla belediye görevlileri arasında kavga çıktı, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi. Pazarcılar, polis ve zabıta ekiplerine patates ve soğan attı. Bunun üzerine polis, olayları yatıştırmak için havaya uyarı ateşi açtı. Güçlükle kontrol altına alınan olayda, 13 pazarcı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 9 şüpheli serbest bırakıldı, 4'ü adliyeye sevk edildi. E.T., M.S., E.Y. ve Y.Y. savcılık sorgularınını ardından 'görevli memura mukavemet' ve 'hakaret' suçlarından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'MALLARIMI TOPLAMAMI İSTEDİ'Öte yandan 4 şüphelinin savcıkta verdiği ifade ortaya çıktı. M.S., pazarda akrabası E.T. ile şeftali, üzüm ve armut sattıklarını söyledi. Akşam saatlerinde Keçiören Belediyesi Başkan Yardımcısı Kazım Kabadayı'nın tezgahlarına gelerek 'şeftalileri topla' dediğini belirten M.S., "Tezgahımın başına 2 tane zabıta memuru bırakarak benim mallarımı toplattırdı, ben de kendisine neden böyle bir şey yaptığını sorduğumda bana 'topla diyorum' dedi. Ben de şeftalinin neyi olduğunu sordum. Bu esnada üzerime yürüyerek hakaret etmeye başladı ve mallarımı toplamamı istedi. Ben de kendisine yapmamasını, çoluk çocuğumun olduğunu söyledim. Üzerime yürümeye devam etti ve yanındaki koruması elindeki telsizle E.T.'nin kafasına vurdu. Biz de kendimizi savunmaya geçtik. 'Yapmayın, etmeyin' diye söyledik. Daha sonra ortalık sakinleşince, biz de pazarın dışına doğru hareket ettik. Bu esnada Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok yanımıza gelerek, bize küfredip 'pazarı terk edin' diye söyledi. Korumalarına giderken bizleri pazarın dışarısına çıkarmasını söyledi. Bu arkadaşlar dostça kolumuza girerek bizi pazar yerinin aşağı tarafındaki otopark tarafına götürdüler. Bu arkadaşlarla ilk önce sohbet ettik. Bu esnada Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok yanımıza geldi. Bize küfür ve hakaret ederek üzerimize yürüyüp bana ve akrabam E.T.'ye vurdu, yanındaki şahıslara 'bunları dövün' diye söyledi. Kendisiyle birlikte yanındaki şahıslar bizi darbetti. Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Kazım Kabadayı, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve yanındaki diğer şahıslardan davacı ve şikayetçiyim" diye konuştu.'YANLARINDAN KAÇTIM'E.T. ise ifadesinde, "Belediye görevlileri bizi pazarın dışına çıkardılar. Yaklaşık 5 dakika sonra Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok yanımıza gelerek, bize küfredip, 'çıkartın bunları pazardan' dedi. Ben de kendisine hitaben 'Başkanım siz adil davranmalısınız, bizi bir dinleyin' dedim. Tekrar bize küfrederek pazarın içerisine gitti. Yaklaşık 5 dakika sonra Turgut Altınok yine yanımıza gelerek küfretmeye başladı. Başkan yardımcısı benim yakamdan tutarak 'burada da erkeklik yapsana' dedi. Altınok ve yanındaki kalabalık grup M.S.'ye vurmaya başladılar" dedi.KEÇİÖREN BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMAKeçiören Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Etlik Osmanlı Semt Pazarı'nda vatandaşla pazar esnafı arasında başlayan ve kamuoyunun gündemine gelen arbede öncesinde rutin denetimlerini sürdüren belediye görevlilerimiz hileli ürün satan (çürük şeftali) söz konusu tezgahın sahibini, ürünlerini kaldırması konusunda uyarmıştır. İlgili pazar esnafı çürük şeftalileri kaldırmadığı gibi görevli personellerimize hakaret, küfür ve mukavemette bulunmuştur. Bununla da yetinmeyerek personellerimize çeşitli materyalleri silah olarak kullanarak saldırmış ve darp etmiştir. Ayrıca tezgahta bulunan bıçağı alarak belediye personellerimize ölüm tehdidi savurmuştur. Bununla da kalmayıp personellerimizi evlerinden alarak öldüreceğini dile getirmiş ve tehditlerine devam etmiştir" denildi.'DİĞER PAZARCI ESNAFI İSYANA SÜRÜKLEDİ'Belediye personelinin ilgili kişiye karşılık vermediği belirtilen açıklamada, "Hileli ürünlerini kaldırmamakta direnen pazar esnafına ait tezgahın fotoğrafları da çekilmiş olup idari yaptırım uygulanarak tutanak tutulmuştur. Belediye ekiplerinin, hileli ürünlerini kaldırılması gerektiği yönündeki uyarılarına aldırış etmeyen pazarcı esnafı çürük şeftalileri toplamadığı gibi diğer pazar esnaflarını da isyana sürüklemek istemiştir. Pazar esnaflarını isyana ve başkaldırmaya ikna edemeyen bu şahıs daha sonra 200-250 kişilik bir grubu pazara çağırmıştır. Galeyana gelen kalabalık grup görevli zabıta ve polis memurlarına taşlarla ve yaralayıcı aletlerle saldırmışlardır. Bu kişiler Etlik Zabıta Karakolumuzun camlarını ve kapılarını kırarak tüm görevli personellerin hayatına kast etmişlerdir. Olayı çıkaran şahıslarla ilgili adli işlemler başlatılmış, haklarında 'memura görevini yaptırmamak, görevli personele mukavemet, kamu malına zarar verme, tehdit ve hakaret etmekten' adli işlem başlatılmış ve adli kontrol hükümleri uygulanmıştır. Ayrıca bu tür eylemlere müdahil olan tüm şahıslar tespit edilerek gerekli yasal işlemlerin uygulanması için çalışmalar devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.'KESİNLİKLE YALAN'Yaşanan olaya ilişkin yanlış bilgilerin de çeşitli mecralarca dolaşıma sokulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Belediye Başkanımız Sayın Turgut Altınok'un pazarcı esnafına küfür ve hakaret ettiği iddiaları kesinlikle yalandır. Aynı zamanda bir başka iddiada yer aldığı üzere, ilçemizde pazar denetimleri görevli personeller dışında herhangi bir yasa dışı yapı ya da grup tarafından yapılmamaktadır. Denetimlerimiz yasalara uygun bir şekilde zabıta ekiplerimizce sürdürülmektedir. Keçiören Belediye sınırları içinde tüm pazarlarda ve diğer ticarethanelerde çürük, ezik ve hileli ürünün satışa sunulması yasaktır. Bu ürünlerin bedava dağıtılmasına dahi izin verilmemektedir.

Bu hassasiyetimiz Keçiören halkının ve tüm kamuoyunun yararınadır."


Ankara'da 'ezik şeftali' kavgasında 4 şüpheli adli kontrolle serbest
Ankara'da 'ezik şeftali' kavgasında 4 şüpheli adli kontrolle serbest
Ankara'da 'ezik şeftali' kavgasında 4 şüpheli adli kontrolle serbest
Ankara'da 'ezik şeftali' kavgasında 4 şüpheli adli kontrolle serbest

Turgut Altınok, Hakaret, Zabıta, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da 'ezik şeftali' kavgasında 4 şüpheli adli kontrolle serbest - Son Dakika


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