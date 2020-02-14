Ankara'da fabrikada çıkan yangın 4 saatte söndürüldü - Son Dakika

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Ankara'da fabrikada çıkan yangın 4 saatte söndürüldü
7 saat önce
ANKARA'nın Akyurt ilçesinde, inşaat makineleri üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, 4 saat süren çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:37 Kaynak: DHA
ANKARA'nın Akyurt ilçesinde, inşaat makineleri üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, 4 saat süren çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü.
Büğdüz Mahallesi'nde inşaat makineleri üretimi yapılan fabrikada dün akşam saat 20.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadan yükselen alevleri görenler itfaiyeye haber verdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale etti. Küçük çaplı patlamaların da meydana geldiği yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında ölen ve yaralanan olmazken, fabrikada büyük hasar oluştu.
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