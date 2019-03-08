Son Dakika Haberleri: Ankara'da Fabrikaya 'Kaçak Akaryakıt' Operasyonu: 8 Gözaltı

Ankara'da Fabrikaya 'Kaçak Akaryakıt' Operasyonu: 8 Gözaltı

1 saat önce

ANKARA'da atık yağlardan kaçak akaryakıt üretilen geri dönüşüm fabrikasına düzenlenen operasyonda 66 bin 525 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da Fabrikaya 'Kaçak Akaryakıt' Operasyonu: 8 Gözaltı, System.String[]
ANKARA'da atık yağlardan kaçak akaryakıt üretilen geri dönüşüm fabrikasına düzenlenen operasyonda 66 bin 525 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma sonucu, Kahramankazan ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında atık yağdan kaçak akaryakıt üretildiği tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, 'kalıp yağı' adı altında karışımlı akaryakıt üreten ve bu karışımı akaryakıt olarak piyasaya sürdüğü belirlenen fabrikayı takibe aldı. Polis ekiplerinin 6 ay süren teknik ve fiziki takibi sonucu yapılan operasyonda, 66 bin 525 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:53 Kaynak: DHA

Ankara, Güncel
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