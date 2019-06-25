Ankara'da facianın eşiğinden dönüldü
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Başkent'te Kazım Karabekir Caddesi üzerinde seyir halindeki vincin üst geçide çarpması sonucu kopan parçalar büfe önünde bekleyen bir kadının üzerine düştü.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:10 Kaynak: İHA
Başkent'te Kazım Karabekir
Caddesi üzerinde seyir halindeki vincin üst geçide çarpması sonucu kopan parçalar büfe önünde bekleyen bir kadının üzerine düştü. Edinilen bilgilere göre, Ankara
'nın Altındağ
ilçesinde bulunan Kazım Karabekir Caddesinde büfenin önünde bekleyen H.Ö. isimli kadının üzerine yoldan geçen vincin üst geçide çarpması sonucu, kopan parçalar kadının üzerine düştü. Parçaların etrafa saçılması sonucu bir araçta zarar gördü. Kadının yardımına etraftaki vatandaşlar koşarken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. H.Ö sağlık ekipleri tarafından Hacettepe Üniversite hastanesine kaldırıldı. Cadde yarı zamanlı trafiğe kapatılırken, polis ekipleri kontrollü geçiş sağladı. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor. Öte yandan, kazanın gerçekleştiği yerde bulunan büfenin güvenlik kameralarına o anlar saniye saniye yansıdı.
(Mehmet Kalay
- Yunus Emre Kartal/İHA)
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