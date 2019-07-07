Ankara'da feci kaza..Olay yerinde çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor
12 dakika önce
Ankara'da feci kaza..Olay yerinde çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor -Aracın içinde sıkışan yaralılar sağlık ekiplerince kurtarıldı.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 05:30 Kaynak: İHA
'da feci kaza..Olay yerinde çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor
-Aracın içinde sıkışan yaralılar sağlık ekiplerince kurtarıldı
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