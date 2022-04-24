Ankara'da feci kaza! Uçuruma yuvarlanan araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ankara'da feci kaza! Uçuruma yuvarlanan araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

24.04.2022 18:00

Ankara'da meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle uçuruma yuvarlanan araçtaki 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Ayaş ilçesine bağlı Çanıllı köyü yakınlarındaki Asartepe Barajı mevkiinde Metin Çatak yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.

2 ÖLÜ, 2 YARALI

Kazada, sürücü Metin Çatak ile araçta bulunan Ender Kırhan hayatını kaybetti, Elvan Kalaylıca ile Uğur Oyanık ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla getirildikleri hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı
Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı
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Çanıllı, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da feci kaza! Uçuruma yuvarlanan araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da feci kaza! Uçuruma yuvarlanan araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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