Son dakika haberleri | Ankara'da feci kaza: 2 kişi yanarak can verdi, 2 kişi de yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Ankara'da feci kaza: 2 kişi yanarak can verdi, 2 kişi de yaralandı

01.11.2020 01:28

Son dakika haberi... Ankara'da feci kaza: 2 kişi yanarak can verdi, 2 kişi de yaralandı Ankara'nın Keçiören ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, 10 metreden yol kenarındaki araziye uçarak yanmaya başladı.

Ankara'da feci kaza: 2 kişi yanarak can verdi, 2 kişi de yaralandı

ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, 10 metreden yol kenarındaki araziye uçarak yanmaya başladı. Otomobil içerisinde sıkışan 2 kişi yanarak feci şekilde hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Ankara'nın Keçiören ilçesi Yozgat Bulvarında meydana geldi. Yozgat Bulvarı'ndan Etlik istikametinde giden ve içerisinde 4 kişinin bulunduğu 06 CCU 834 plakalı BMW marka otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak 10 metre yükseklikten yol kenarındaki boşluk alana uçtu. Kaza sonrası Durmuş Ö. ile 1 yolcu otomobilden kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken, Gürkan Özdemir ve Ali Dilmen ise araç içinde sıkışarak yaralandı.

Otomobilde sıkışan 2 kişi yanarak öldü

Kazanın etkisiyle alev alan araçta sıkışarak yaralanan Gürkan Özdemir ve Ali Dilmen ise yanarak feci şekilde can verdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken itfaiye erleri, diğer 2 kişiyi kurtarmak için alevlere müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen otomobilin içerisindeki 2 kişinin cansız bedeni güçlükle dışarı çıkarılarak otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırılırken polis, olay hakkında soruşturma başlattı.

Son dakika haberleri | Ankara'da feci kaza: 2 kişi yanarak can verdi, 2 kişi de yaralandı
Son dakika haberleri | Ankara'da feci kaza: 2 kişi yanarak can verdi, 2 kişi de yaralandı
Son dakika haberleri | Ankara'da feci kaza: 2 kişi yanarak can verdi, 2 kişi de yaralandı
Son dakika haberleri | Ankara'da feci kaza: 2 kişi yanarak can verdi, 2 kişi de yaralandı
Son dakika haberleri | Ankara'da feci kaza: 2 kişi yanarak can verdi, 2 kişi de yaralandı
Son dakika haberleri | Ankara'da feci kaza: 2 kişi yanarak can verdi, 2 kişi de yaralandı
Son dakika haberleri | Ankara'da feci kaza: 2 kişi yanarak can verdi, 2 kişi de yaralandı
Son dakika haberleri | Ankara'da feci kaza: 2 kişi yanarak can verdi, 2 kişi de yaralandı
Son dakika haberleri | Ankara'da feci kaza: 2 kişi yanarak can verdi, 2 kişi de yaralandı
Son dakika haberleri | Ankara'da feci kaza: 2 kişi yanarak can verdi, 2 kişi de yaralandı
Son dakika haberleri | Ankara'da feci kaza: 2 kişi yanarak can verdi, 2 kişi de yaralandı
Son dakika haberleri | Ankara'da feci kaza: 2 kişi yanarak can verdi, 2 kişi de yaralandı

Keçiören, Otomobil, Ankara, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Ankara'da feci kaza: 2 kişi yanarak can verdi, 2 kişi de yaralandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ailesiyle tartışıp denize atlayan genç hayatını kaybetti Birlikte yaşayan iki sevgili arasında çıkan kavga kanlı bitti Uzun zamandır ortalarda olmayan Mehmet Çilingiroğlu, ABD'den bombayı patlattı: Koronanın kesin tedavisi bulundu Son Dakika: İzmir'de Rıza Bey sitesi enkazından 30 saat sonra yaralı olarak çıkarılan kadın, hayatını kaybetti Bolu'ya mevsimin ilk karı düştü Tepkilerin ardından Macron geri adım attı: Charlie Hebdo karikatürlerini desteklemiyoruz Azerbaycan ordusu, askeri mevzilere sızmaya çalışan Ermeni sabotaj grubunu imha etti Anne ve 3 çocuğu enkaz altından çıkarılmıştı! Sağ kurtarılan bir çocuk hastanede hayatını kaybetti
İzmir'de bir kişi, 33 saat sonra enkaz altından yaralı olarak kurtarıldı İzmir'de bir kişi, 33 saat sonra enkaz altından yaralı olarak kurtarıldı         
00:43
Depremde tuzla buz olan Doğanlar Apartmanı'yla ilgili kan donduran gerçek ortaya çıktı! Belediye 2 yıl önce çürük raporu vermiş Depremde tuzla buz olan Doğanlar Apartmanı'yla ilgili kan donduran gerçek ortaya çıktı! Belediye 2 yıl önce çürük raporu vermiş         
23:47
Tuvana Türkay'ın da koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Tuvana Türkay'ın da koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı         
23:04
Paşinyan'dan skandal Karabağ sözleri: Azerbaycan bölgeyi ele geçirirse soykırım yapacak Paşinyan'dan skandal Karabağ sözleri: Azerbaycan bölgeyi ele geçirirse soykırım yapacak         
22:47
Depremin habercisi olduğu söylenen Mavi Dolunay'dan olağanüstü görüntüler Depremin habercisi olduğu söylenen Mavi Dolunay'dan olağanüstü görüntüler         
21:21
Güney Kore'de grip aşısı tedirginliği! Aşı yaptırdıktan sonra ölenlerin sayısı 85'e yükseldi Güney Kore'de grip aşısı tedirginliği! Aşı yaptırdıktan sonra ölenlerin sayısı 85'e yükseldi         
19:58
Son Dakika: İzmir'deki depremde ölü sayısı 39'a yükseldi Son Dakika: İzmir'deki depremde ölü sayısı 39'a yükseldi         
18:26
Ünlü sunucu İkbal Gürpınar koronavirüse yakalandı, yoğun bakıma alındı Ünlü sunucu İkbal Gürpınar koronavirüse yakalandı, yoğun bakıma alındı         
17:54
Kaybolan ineğini, kalçasına balta saplanmış olarak bulundu Kaybolan ineğini, kalçasına balta saplanmış olarak bulundu         
15:33
2000 yılına ait fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Rıza Bey Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren detay 2000 yılına ait fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Rıza Bey Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren detay         
14:48
İzmir'de yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı İzmir'de yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı         
14:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: 39 milyon konut için değer takip sistemi geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: 39 milyon konut için değer takip sistemi geliyor         
14:09
İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti         
11:45
Ailesinden gizlice doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğunun bebeği, derin dondurucuda bulundu Ailesinden gizlice doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğunun bebeği, derin dondurucuda bulundu         
09:25
İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! "Felaketi kendileri istedi" diyen şahıs yakalandı         
02:43
Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu         
01:00
Depremin dehşetini ortaya çıkaran apartman! Prof. Dr. Oğuz Çelik, 'bomba kat'a dikkat çekti Depremin dehşetini ortaya çıkaran apartman! Prof. Dr. Oğuz Çelik, 'bomba kat'a dikkat çekti         
00:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2020 01:44:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Ankara'da feci kaza: 2 kişi yanarak can verdi, 2 kişi de yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei