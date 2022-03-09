Ankara'da FETÖ'den aranan eski Danıştay üyesi yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da FETÖ'den aranan eski Danıştay üyesi yakalandı

09.03.2022 10:54
Ankara'da FETÖ'den aranan eski Danıştay üyesi yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski Danıştay üyesi Mustafa Dinç, Ankara'da yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski Danıştay üyesi Mustafa Dinç, Ankara'da yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Dinç'in kayıtsız olarak bulunduğu adres ile kayıt dışı çalıştığı iş yerini belirledi.

Dinç, çalıştığı iş yerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Dinç, emniyetteki işlemlerinin ardından Sincan Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edilecek.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Mustafa Dinç, Danıştay, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da FETÖ'den aranan eski Danıştay üyesi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da FETÖ'den aranan eski Danıştay üyesi yakalandı - Son Dakika
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