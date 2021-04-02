Son dakika haberi: Ankara'da FETÖ'nun adliye yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi: Ankara'da FETÖ'nun adliye yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı
02.04.2021 10:03
Son dakika haberlerine göre ANKARA'da terör örgütü FETÖ/PDY'nin adliye mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 8'i avukat toplam 14 şüpheli gözaltına alındı.
ANKARA'da terör örgütü FETÖ/PDY'nin adliye mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 8'i avukat toplam 14 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin adliye mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada, 8'i avukat, 2'si ihraç hakim toplam 14 şüphelinin, örgüte ait hakim-savcı çalışma evlerinde kaldıklarını tespit etti. Haklarında gözaltına kararı verilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonu sonucu 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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