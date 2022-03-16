FETÖ'nün kamu yapılanmasına yönelik operasyonda 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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FETÖ'nün kamu yapılanmasına yönelik operasyonda 5 kişi tutuklandı

16.03.2022 10:28
FETÖ'nün kamu yapılanmasına yönelik operasyonda 5 kişi tutuklandı

Ankara merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel kamu yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 5'i tutuklandı.

Ankara merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel kamu yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 5'i tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün güncel kamu yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada 7'si aktif görevde, biri geçici olarak görevden uzaklaştırılmış, biri ihraç 9 kamu görevlisi ile biri özel sektör çalışanı olmak 10 şüpheli hakkında gözaltına kararı vermişti. Gözaltı kararının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla şüpheliler yakalanmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilen şüpheliler soruşturma savcısına ifade verdi. İfadenin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 10 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adli kontrol hükümlerinin uygulandığı 3 şüphelinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirterek, kamudaki örgüt yapılanmasını anlattıkları öğrenildi. - ANKARA

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'nün kamu yapılanmasına yönelik operasyonda 5 kişi tutuklandı - Son Dakika


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