Ankara'da FETÖ'nün güncel üniversite yapılanmasına operasyon: 56 gözaltı - Son Dakika

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Ankara'da FETÖ'nün güncel üniversite yapılanmasına operasyon: 56 gözaltı
6 saat önce
Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin güncel üniversite yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda 56 şüpheliyi gözaltına aldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:08 Kaynak: İHA
Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin güncel üniversite yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda 56 şüpheliyi gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY'nin güncel üniversite yapılanmasına yönelik 66 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyonla 56 kişiyi gözaltına aldı. Firari 10 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - ANKARA
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