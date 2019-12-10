Son Dakika › Güncel › Ankara'da, FETÖ'nün idari yargı ve iki bakanlıktaki yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında... - Son Dakika
Ankara'da, FETÖ'nün idari yargı ve iki bakanlıktaki yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında...
6 saat önce
Ankara'da, FETÖ'nün idari yargı ve iki bakanlıktaki yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 13 kişiden 10'u yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:32 Kaynak: AA
Ankara'da, FETÖ'nün idari yargı ve iki bakanlıktaki yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 13 kişiden 10'u yakalandı.
Son Dakika 23 yaşındaki hekime tecavüzle suçlanan profesörün avukatları, davadan çekildi FETÖ'nün futbol yapılanması için istenen cezalar belli oldu Ankara okulda fenalaşan mert, hayatını kaybetti 69 yaşındaki çocuk tacizcisi tutuklandı