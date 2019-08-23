Son Dakika Haberleri: Ankara'da FETÖ'nün sivil yapılanmasına operasyon: 36 gözaltı
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Ankara'da FETÖ'nün sivil yapılanmasına operasyon: 36 gözaltı

2 saat önce

ANKARA'da FETÖ/PDY'nin sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Özel Eğitim Kurumu çalışanı 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 36'sı gözaltına alındı.

Ankara'da FETÖ'nün sivil yapılanmasına operasyon: 36 gözaltı, System.String[]
ANKARA'da FETÖ/PDY'nin sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Özel Eğitim Kurumu çalışanı 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 36'sı gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, örgütün sivil yapılanmasına yönelik yapılan soruşturma kapsamında, Özel Eğitim Kurumu çalışanı 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda şüphelilerden 36'sı gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.


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Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:49 Kaynak: DHA
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