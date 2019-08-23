Ankara'da FETÖ'nün sivil yapılanmasına operasyon: 36 gözaltı
2 saat önce
ANKARA'da FETÖ/PDY'nin sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Özel Eğitim Kurumu çalışanı 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 36'sı gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:49 Kaynak: DHA
ANKARA'da FETÖ/PDY'nin sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Özel Eğitim Kurumu çalışanı 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 36'sı gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca, örgütün sivil yapılanmasına yönelik yapılan soruşturma kapsamında, Özel Eğitim Kurumu çalışanı 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Mali Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda şüphelilerden 36'sı gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
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