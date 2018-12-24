Son Dakika Haberleri: Ankara'da Fetö Operasyonu: 11 Öğretmene Gözaltı

Ankara'da Fetö Operasyonu: 11 Öğretmene Gözaltı

51 dakika önce

Ankara'da 14 öğretmene FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi, 11 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da Fetö Operasyonu: 11 Öğretmene Gözaltı, System.String[]
Ankara'da 14 öğretmene FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi, 11 kişi gözaltına alındı. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından,FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, FETO/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme iletişim programı olan  'bylock' kullandığı tespit edilen 14 öğretmene yönelik operasyon düzenlendi. 

Operasyonda 11 öğretmen gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:17 Kaynak: DHA

Ankara, Güncel
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