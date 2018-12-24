Ankara'da Fetö Operasyonu: 11 Öğretmene Gözaltı
51 dakika önce
Ankara'da 14 öğretmene FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi, 11 kişi gözaltına alındı.
Ankara
'da 14 öğretmene FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi, 11 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından,FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, FETO/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme iletişim programı olan 'bylock' kullandığı tespit edilen 14 öğretmene yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 11 öğretmen gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:17 Kaynak: DHA
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