Ankara'da Fetö Operasyonu
43 dakika önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı.
Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan ve örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu ileri sürülen 12 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi.
Açıklamada, şüphelilerden 11'inin yakalandığı, birinin ise yakalanmasına çalışıldığı ifade edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:47 Kaynak: AA
Son Dakika! Bakan Akar'dan Fırat'ın Doğusuna ve Münbiç'e Operasyon Sinyali: Hazırlıklar Tamam
Son Dakika! Akşener, CHP'nin İzmir Adayına Sahip Çıktı: Babadan Oğula Suç Geçmez
Usta Oyuncu Nuri Alço'dan Olay İtiraf: Ayşen Gruda'nın Cenazesinde 5 Bin Liram Çalındı
9 Bakanlık Harekete Geçti! Ulusal Beslenme Konseyi Kuruluyor