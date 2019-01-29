Son Dakika Haberleri: Ankara'da Fetö Operasyonu

Ankara'da Fetö Operasyonu

43 dakika önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan ve örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu ileri sürülen 12 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerden 11'inin yakalandığı, birinin ise yakalanmasına çalışıldığı ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:47 Kaynak: AA

Başsavcı, Güncel
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