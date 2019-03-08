Ankara'da Fetö Operasyonu: 12 Gözaltı Kararı
26 dakika önce
ANKARA'da FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması ile ilgili yürütülen soruşturmada, örgütün Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı sivil mahrem mühendis yapılanması içerisinde bulunan 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
ANKARA'da FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması ile ilgili yürütülen soruşturmada, örgütün Emniyet Genel Müdürlüğü
İstihbarat Daire Başkanlığı sivil mahrem mühendis yapılanması içerisinde bulunan 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
'ndan yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması ile ilgili soruşturmada, örgütün Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı sivil mahrem mühendis yapılanması içerisinde bulunan 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Açıklamada Ankara, İstanbul
, Manisa
, Muğla
ve Sakarya
'da gözaltı kararı verilen şüphelilerden 5'inin gözaltına alındığı kaydedildi. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:50 Kaynak: DHA
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