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Ankara'da FETÖ operasyonu

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara'da FETÖ operasyonu, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgütün sivil yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 20 şüpheliden 11'inin yakalandığı, diğer 9 şüphelinin yakalanması için çalışmaların Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde sürdüğü belirtildi.

Başsavcı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:54 Kaynak: AA
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