Ankara'da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika

Ankara'da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
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ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenenlerin de olduğu 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 13'ü gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:06 Kaynak: DHA
ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenenlerin de olduğu 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 13'ü gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 20'si 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda, şüphelilerden 13'ü yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
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