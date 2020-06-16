Ankara'da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 13 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 6 şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.
Ankara'da FETÖ/PDY'nin 'sivil yapılanması'na yönelik operasyon kapsamında, şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandığı tespit edilen 15 şüpheli ile örgütte çeşitli düzeylerde görev üstlendiği belirlenen 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 13'ü, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Diğer 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.