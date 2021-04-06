Son dakika haberi! Ankara'da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika

Ankara'da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

13 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ankara merkezli 13 ilde, 2012 yılındaki Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu (JANA/JATEK) Sınavı öncesi soruları alan ve dağıtılmasına aracılık ettikleri tespit edilen 16 şüpheliden 13'ü, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin işlemleri devam ederken, firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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