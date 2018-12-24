Son Dakika Haberleri: Ankara'da Fetö Operasyonu: 14 Gözaltı Kararı

Ankara'da Fetö Operasyonu: 14 Gözaltı Kararı

47 dakika önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETO/PDY terör örgütünün gizli haberleşme programı olan ByLock'u kullandığı tespit edilen 14 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 11'inin yakalandığını bildirdi.

Ankara'da Fetö Operasyonu: 14 Gözaltı Kararı, System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETO/PDY terör örgütünün gizli haberleşme programı olan ByLock'u kullandığı tespit edilen 14 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 11'inin yakalandığını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan yürütülen soruşturma ile ilgili olarak, FETO/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme iletişim programı olan ByLock kullandığı tespit edilen 14 öğretmen şahsa yönelik Ankara ilinde 24.12.2018 tarihinde operasyon yapılmış olup 11 i gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:21 Kaynak: İHA

Ankara, Güncel
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