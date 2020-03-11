Ankara'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı kararı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı kararı - Son Dakika

Ankara'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı kararı

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 7'si ByLock kullanıcısı 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı kararı, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 7'si ByLock kullanıcısı 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ'ye üye olma ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Kanun'a aykırılık suçları yönünden yürütülen soruşturmalar kapsamında 7'si ByLock kullanıcısı 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüphelinin yakalandığı, firari durumdaki şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

(İHA)

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 10:35 Kaynak: İHA
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