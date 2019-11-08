Ankara'da FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şafak vakti 300 polisin katılımıyla 105 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, 17 firari örgüt üyesi gözaltına alındı. Şüphelilerden bazılarının örgütte üst düzey sorumlu ve 'imam' pozisyonunda görev aldığı belirtildi.

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İstanbul ve Adana'da PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik terör operasyonu yapıldı: Çok sayıda gözaltı var