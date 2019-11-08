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Son Dakika Güncel Ankara'da FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Ankara'da FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

6 saat önce

ANKARA'da polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 firari örgüt üyesi, gözaltına alındı.

Ankara'da FETÖ operasyonu: 17 gözaltı, System.String[]

ANKARA'da polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 firari örgüt üyesi, gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şafak vakti 300 polisin katılımıyla 105 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, 17 firari örgüt üyesi gözaltına alındı. Şüphelilerden bazılarının örgütte üst düzey sorumlu ve 'imam' pozisyonunda görev aldığı belirtildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:54 Kaynak: DHA
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