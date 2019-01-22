Son Dakika Haberleri: Ankara'da Fetö Operasyonu: 18 Sivil Mahrem İmam Hakkında Gözaltı Kararı

Ankara'da Fetö Operasyonu: 18 Sivil Mahrem İmam Hakkında Gözaltı Kararı

40 dakika önce

ANKARA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı sivil imamı Kemal Batmaz'a bağlı olarak çalıştığı ifade edilen 18 sivil 'mahrem imam' hakkında arama ve gözaltı kararı verildi.

Ankara'da Fetö Operasyonu: 18 Sivil Mahrem İmam Hakkında Gözaltı Kararı, System.String[]
ANKARA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı sivil imamı Kemal Batmaz'a bağlı olarak çalıştığı ifade edilen 18 sivil 'mahrem imam' hakkında arama ve gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önceki operasyonlarda etkin pişmanlıktan yararlanan askerlerin ifade ve teşhisleri sonrası operasyon başlatıldı. Başlatılan operasyon kapsamında, örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı sivil imamı Kemal Batmaz'a bağlı olarak çalıştığı ifade edilen 18 sivil 'mahrem imam' hakkında arama ve gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

Haber: ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:02 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! YSK Başkanı Sadi Güven: Bugün İtibarıyla Türkiye'deki Seçmen Sayısı 57 Milyon 93 Bin 985 Kişidir Sunucu Buket Aydın, Kanal D Başkanlığına Atandı

Temel Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e Sitem: Sesini Yükseltmesi İcap Eder EBRD 2019'da Türkiye'ye Yaklaşık 1 Milyar Euroluk Yatırım Yapmayı Hedefliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 10:42:43. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da Fetö Operasyonu: 18 Sivil Mahrem İmam Hakkında Gözaltı Kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]