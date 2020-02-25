Ankara'da FETÖ operasyonu: 24 gözaltı kararı - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20'si ByLock kullanıcısı 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerden 13'ü gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 24 şüphelinin örgütle bağlantısı tespit edildi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerden 13'ü gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 20'sinin ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi.

(Abdullah Sarica/İHA)