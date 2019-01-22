Son Dakika Haberleri: Ankara'da Feto Operasyonu: 34 Gözaltı Kararı

Ankara'da Feto Operasyonu: 34 Gözaltı Kararı

1 saat önce

Ankara'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 31'i ihraç, toplam 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'da Feto Operasyonu: 34 Gözaltı Kararı, System.String[]
Ankara'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 31'i ihraç, toplam 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Sağlık Bakanlığı ve hastanelerinden 30'u ihraç, 3'ü halen görevde 33 kişi ile Tarım ve Orman Bakanlığı eski çalışanı 1 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, çoğu 'ByLock' kullanıcısı olduğu ifade edilen şüphelilerden 27'si gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin ise yakalanması için çalışmanın devam ettiği bildirildi.

Haber:  ANKARA,-

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:48 Kaynak: DHA

Sağlık Bakanlığı, Ankara, Güncel
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