Ankara'da Feto Operasyonu: 34 Gözaltı Kararı
1 saat önce
Ankara'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 31'i ihraç, toplam 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara
'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Sağlık Bakanlığı
ile Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 31'i ihraç, toplam 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Sağlık Bakanlığı ve hastanelerinden 30'u ihraç, 3'ü halen görevde 33 kişi ile Tarım ve Orman Bakanlığı eski çalışanı 1 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, çoğu 'ByLock' kullanıcısı olduğu ifade edilen şüphelilerden 27'si gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin ise yakalanması için çalışmanın devam ettiği bildirildi.
Haber: ANKARA,-
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:48 Kaynak: DHA
Ünlü Prof. Dr. Üstün Dökmen'in Kurduğu Eğitim Akademisinde Şiddet Skandalı
Doğru Çıkan Tahminleriyle Bilinen Google, Türkiye'deki Yerel Seçim İçin Öngörüsünü Açıkladı
Polisin Baskın Yaptığı İş Yerlerinde Flash Bellekle Oynanan Kumar Yöntemi Açığa Çıktı
Havalimanlarına 3 Bin 619 Personel Alınacak! İşte Aranan Şartlar