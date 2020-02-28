Ankara'da FETÖ operasyonu: 56 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da FETÖ operasyonu: 56 gözaltı - Son Dakika

Ankara'da FETÖ operasyonu: 56 gözaltı

6 saat önce

ANKARA'da polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda, 56 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da FETÖ operasyonu: 56 gözaltı, System.String[]

ANKARA'da polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda, 56 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün güncel üniversite yapılanması içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 66 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Op0erasyonda 56 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:03 Kaynak: DHA
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