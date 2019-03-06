Ankara'da Fetö/pdy Operasyonu
26 dakika önce
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, bir muvazzaf asker gözaltına alındı.
Ankara
'nın Beypazarı
ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, bir muvazzaf asker gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma kapsamında polis, İlçe Jandarma
Komutanlığında görev yapan jandarma astsubay çavuş H.G'yi gözaltına aldı.
H.G'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 05:50 Kaynak: AA
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