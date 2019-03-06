Son Dakika Haberleri: Ankara'da Fetö/pdy Operasyonu

Ankara'da Fetö/pdy Operasyonu

26 dakika önce

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, bir muvazzaf asker gözaltına alındı.

Ankara'da Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, bir muvazzaf asker gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma kapsamında polis, İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan jandarma astsubay çavuş H.G'yi gözaltına aldı.

H.G'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 05:50 Kaynak: AA

Beypazarı, Ankara, Güncel
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