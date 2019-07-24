Ankara'da FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 10 kişi...
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Ankara'da FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:37 Kaynak: İHA
'da FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. - ANKARA
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