Son Dakika Haberleri: Ankara'da FETÖ soruşturması: 10 gözaltı
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Ankara'da FETÖ soruşturması: 10 gözaltı

25 dakika önce

ANKARA'da, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiası ile gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 2'si gözaltına alındı.

Ankara'da FETÖ soruşturması: 10 gözaltı, System.String[]
ANKARA'da, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiası ile gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 2'si gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı iddia edilen özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri, soruşturma kapsamında örgüt üyesi olduğu ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerden 2'si gözaltına alınırken, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:35 Kaynak: DHA
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