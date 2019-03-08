Son Dakika Haberleri: Ankara'da Fetö Soruşturması: 20 Gözaltı Kararı

Ankara'da Fetö Soruşturması: 20 Gözaltı Kararı

1 saat önce

Ankara'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli FETÖ üyesi askerleri örgüt adına yönetip yönlendirdiği iddiasıyla 20 sivil mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'da Fetö Soruşturması: 20 Gözaltı Kararı, System.String[]
Ankara'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli FETÖ üyesi askerleri örgüt adına yönetip yönlendirdiği iddiasıyla 20 sivil mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi. 

Ankara  Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli FETÖ üyesi askerleri örgüt adına yönetip yönlendiren 20 sivil mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekiplerince bazıları gözaltına alınan şüpheliler arasında 3 öğretmen, 1 avukat, 1 doktor, 4 kamu çalışanı ve özel sektör çalışanlarının bulunduğu belirtildi. Daha önce gözaltına alınıp etkin pişmanlıktan yararlanan asker şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ ile bağlantıları saptanan askerleri yönetip yönlendiren mahrem imamların gözaltı işlemleri sürdürülüyor.

ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:30 Kaynak: DHA

Ankara, Güncel
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