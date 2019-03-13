Son Dakika Haberleri: Ankara'da Fetö Soruşturması: 44 Gözaltı Kararı

Ankara'da Fetö Soruşturması: 44 Gözaltı Kararı

1 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara'da 11 şüpheli yakalanırken, gözaltı işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:46 Kaynak: İHA

Ankara, Güncel
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