Son Dakika Haberleri: Ankara'da Fetö Soruşturması: 44 Gözaltı Kararı

Ankara'da Fetö Soruşturması: 44 Gözaltı Kararı

1 saat önce

ANKARA'da FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşle programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'da Fetö Soruşturması: 44 Gözaltı Kararı, System.String[]
ANKARA'da FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşle programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 11'i gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen, özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 44 sivil şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri, şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi' olduğu iddia edilen şüphelilerden 11'i yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:47 Kaynak: DHA

Güncel
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