FETÖ mensuplarının yurt dışına kaçmalarını sağlamaya çalışan 5 şüpheliye operasyon - Son Dakika

FETÖ mensuplarının yurt dışına kaçmalarını sağlamaya çalışan 5 şüpheliye operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamudan ihraç edilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının yurt dışına kaçmalarını sağlamaya çalıştıkları belirlenen 3'ü eski emniyet mensubu 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamudan ihraç edilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının yurt dışına kaçmalarını sağlamaya çalıştıkları belirlenen 3'ü eski emniyet mensubu 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 1'i eski komiser yardımcısı, 2'si eski polis memuru 5 şüphelinin, kamu görevinden ihraç edilen örgüt mensuplarına yardım ettikleri, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmalarını sağlamaya çalıştıkları yönünde delil elde edildi. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlarda Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 zanlı gözaltına alındı. Bir zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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