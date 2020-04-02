Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında 1 kişi gözaltına alındı
40 dakika önce
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik Ankara'da yürütülen soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı.
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik Ankara'da yürütülen soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun FETÖ soruşturması kapsamında, sosyal medyadaki "Ankara Kuşu" adlı hesabı kullandığı belirtilen O.Y. hakkında gözaltı kararı verildi.
Bir dönem yerel gazetede görev yaptığı anlaşılan O.Y, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 01:12 Kaynak: AA
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