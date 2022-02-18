Üye Girişi
Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında 114 kişi hakkında gözaltı kararı verildi - Son Dakika

Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında 114 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

18.02.2022 17:00
Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında 114 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında "mahrem imam" oldukları tespit edilen 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında "mahrem imam" oldukları tespit edilen 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca Jandarma Genel Komutanlığında ve mülki idare içinde yuvalanan FETÖ mensuplarına yönelik iki ayrı soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik yaptıkları çalışmalar sonucunda, Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan 73'ü daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi, 26'sı özel sektör çalışanı olmak üzere 99 "mahrem imam" tespit edildi.

Ayrı bir soruşturmada ise FETÖ/PDY'nin mülki idareye sızan mensuplarından sorumlu mahrem imam oldukları anlaşılan 7'si daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi olmak üzere 15 mahrem imam belirlendi.

Ankara merkezli 45 ilde, 114 şüphelinin gözaltına alınmaları için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Her iki operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinin operasyonlarında 38, Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonlarda ise 6 olmak üzere 44 şüpheli gözaltına alındı.

Firari şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

YORUMLAR
500
Öldürülen 18 yaşındaki gencin ardından 'seyreltme' projesi başlatıldı! 4 bin 514 Suriyeli ilçeden ayrıldı Öldürülen 18 yaşındaki gencin ardından 'seyreltme' projesi başlatıldı! 4 bin 514 Suriyeli ilçeden ayrıldı

Fetullahçı Terör Örgütü, Gözaltı, Ankara, Mahrem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında 114 kişi hakkında gözaltı kararı verildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:46 Mahkemedeki açıklaması gün yüzüne çıktı! Eski futbolcu Sezer Öztürk'ten gündem olacak cinayet savunması
16:27 Putin önlemini aldı! Batının hamlelerine karşı 50 ton ağırlığında nakit doları ülkeye soktu
16:18 "Geççek" sosyal medyayı salladı! Selda Bağcan'da duruma sessiz kalmadı: Nihayet kükredin
16:10 Bulgarlardan sonra Yunanlılarda burada! Pazarını da yapıyor, tedavisini de burada oluyorlar
16:06 Duygu Delen davasında anneden yürek parçalayan sözler: Çocuğumu geri ver! Savcı, ağırlaştırılmış müebbet talep etti!
16:03 Yetersiz" görülen oyuncu, Fenerbahçe maçında fırtına gibi esti
16:03 Kırmızı Oda final bölümünde neler olacak? Hikayeler nasıl bitiyor?
16:01 Ezgi Mola da dolandırılmış! Parasını nasıl geri aldı, dolandırıcıya neler yaptı?
16:00 Allah'ın suyundan neden para istiyorsunuz? sorusuna, İmamoğlu gönderilen 3 milyar TL'lik elektrik faturasıyla yanıt verdi
15:59 Uçak türbülansa girdi! Hamile kadın havada doğurdu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 17:07:14. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında 114 kişi hakkında gözaltı kararı verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement