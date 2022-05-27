Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - Son Dakika
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Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

27.05.2022 08:33
Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 3 ilde 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 3 ilde 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Polis Kolejinden ilişiği kesilen öğrenciler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 15 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Haklarında FETÖ tarafından okul dönemine ve ilişiklerinin kesilmesiyle sonraki döneme ait bağlılık ve sadakatlerine göre kodlamalar, ardışık arama, HTS kayıtları, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan şüpheliler için Ankara merkezli 3 ilde operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince devam ediliyor.

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Kaynak: AA

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Gözaltı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - Son Dakika
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