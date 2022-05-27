Ankara'daki FETÖ soruşturmasında 15 gözaltı kararı - Son Dakika
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Ankara'daki FETÖ soruşturmasında 15 gözaltı kararı

27.05.2022 09:04
Ankara'daki FETÖ soruşturmasında 15 gözaltı kararı

Ankara merkezli 3 ilde yürütülen soruşturma kapsamında 15 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara merkezli 3 ilde yürütülen soruşturma kapsamında 15 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, hakkında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin kapatılan Polis Akademisi'nden ilişiğinin kesildiği ve sonraki dönemde de örgüte bağlı hareket ettiklerinin tespit edildiği belirtildi. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 04.04.2015 tarih ve 6638 sayılı Kanun ile kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı (eski) Güvenlik Bilimleri Fakültesi/ Polis Koleji'nden ilişiği kesilen öğrencilerin FETÖ/PDY tarafından takip altına alınıp okul dönemlerine ve ilişiklerinin kesilmesiyle sonraki dönemlerine ait örgüte bağlılık ve sadakatlerine göre yapıldığı tespit edilen kodlamalar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında haklarında ardışık arama, HTS kayıtları, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan 15 şüpheli hakkında Ankara merkezli 3 ilde 27.05.2022 tarihinden itibaren eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'daki FETÖ soruşturmasında 15 gözaltı kararı - Son Dakika
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