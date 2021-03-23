Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı
23.03.2021 09:55
Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensubu oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 4 zanlıdan 3'ü yakalandı.
Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensubu oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 4 zanlıdan 3'ü yakalandı.
AA muhabirin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan yürütülen münferit soruşturmalar kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Düzenlenen eş zamanlı operasyonla 3 zanlı gözaltına alınırken, bir zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Son Dakika Boynuna ip dolayıp surlarda ölüme terk ettiler Vaka sayısında Türkiye'nin zirvesinde yer alan ilin mavi mahallesi! 6 aydır koronavirüs yok Akşener, yeni Merkez Bankası Başkanı'nı uyardı: Ayasofya İmamı da koltuğa talip, dikkatli ol Kız kardeşleri taciz eden şahıs, öfkeli kalabalık tarafından feci şekilde dayak yedi Başkanvekili, vefat eden babanın su borcu nedeniyle 4 yaşındaki çocuğa icra takibi başlatıldığını iddia etti Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Erol Bulut'la yola devam edilmesini istiyor Yasak Elma'da senaryo tepetaklak oldu! Seyirciler 'rüya' iddiasını duyunca küplere bindi Almanya Başbakanı Merkel 11 saatlik toplantıdan çıkıp böyle duyurdu: Virüsü yenemedik, peşimizi bırakmıyor