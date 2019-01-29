Son Dakika Haberleri: Ankara'da Fetö Soruşturmasında 11 Gözaltı

Ankara'da Fetö Soruşturmasında 11 Gözaltı

19 dakika önce

ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da Fetö Soruşturmasında 11 Gözaltı, System.String[]
ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı ileri sürülen şüphelilerden 11'i, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı, Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:07 Kaynak: DHA

Ankara, Güncel
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