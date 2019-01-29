Ankara'da Fetö Soruşturmasında 11 Gözaltı
19 dakika önce
ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı.
ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı ileri sürülen şüphelilerden 11'i, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı, Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:07 Kaynak: DHA
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