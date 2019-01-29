Son Dakika Haberleri: Ankara'da Fetö Soruşturmasında 11 Gözaltı

Ankara'da Fetö Soruşturmasında 11 Gözaltı

12 dakika önce

Ankara'da FETÖ soruşturmasında 11 gözaltıANKARA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı iddiasıyla gözaltı kararı verilen 12 kişiden 11'i gözaltına alındı.

Ankara'da Fetö Soruşturmasında 11 Gözaltı, System.String[]
Ankara'da FETÖ soruşturmasında 11 gözaltı

ANKARA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı iddiasıyla gözaltı kararı verilen 12 kişiden 11'i gözaltına alındı.

Ankara Cuhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütün şifreli haberleşme porgramı 'ByLock' kullandığı ileri sürülen şüphelilerden 11'i, polis tarafından gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:13 Kaynak: DHA

Ankara, Güncel
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