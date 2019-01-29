Ankara'da Fetö Soruşturmasında 11 Gözaltı
12 dakika önce
Ankara'da FETÖ soruşturmasında 11 gözaltıANKARA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı iddiasıyla gözaltı kararı verilen 12 kişiden 11'i gözaltına alındı.
Ankara'da FETÖ soruşturmasında 11 gözaltı
ANKARA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı iddiasıyla gözaltı kararı verilen 12 kişiden 11'i gözaltına alındı.
Ankara Cuhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütün şifreli haberleşme porgramı 'ByLock' kullandığı ileri sürülen şüphelilerden 11'i, polis tarafından gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
ANKARA,
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:13 Kaynak: DHA
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