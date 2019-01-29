Ankara'da Fetö Soruşturmasında 11 Gözaltı

Ankara'da FETÖ soruşturmasında 11 gözaltıANKARA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı iddiasıyla gözaltı kararı verilen 12 kişiden 11'i gözaltına alındı.

Ankara'da FETÖ soruşturmasında 11 gözaltı



ANKARA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı iddiasıyla gözaltı kararı verilen 12 kişiden 11'i gözaltına alındı.



Ankara Cuhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütün şifreli haberleşme porgramı 'ByLock' kullandığı ileri sürülen şüphelilerden 11'i, polis tarafından gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



ANKARA,

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