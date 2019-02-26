Son Dakika Haberleri: Ankara'da Fetö Soruşturmasında 15 Tutuklama

Ankara'da Fetö Soruşturmasında 15 Tutuklama

12 dakika önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 15 kişi tutuklandı.

Ankara'da Fetö Soruşturmasında 15 Tutuklama, System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 15 kişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi ve örgütün yeniden yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 32 şüpheliden 6'sı savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 26 FETÖ/PDY üyesi tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme şüphelilerden 15'ni tutuklarken 11 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:36 Kaynak: İHA

Başsavcı, Ankara, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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